ارتفاع جديد لاسعار صرف الدولار - عاجل

2023/01/18 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت البورصات المحلية في العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، ارتفاعًا جديدًا لأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن سعر شراء الدولار بلغ 162,000 دينار عراقي لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 163.000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

وكانت البورصات المحلية قد افتتحت صباح اليوم الاربعاء على سعر بيع بلغ 161.500 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار.

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