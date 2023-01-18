2023/01/18 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أعضاء اللجان النيابية الدائمة.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مجلس النواب صوت على اعضاء اللجنة القانونية، ولجنة الامن والدفاع، واللجنة المالية، ولجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيه، ولجنة الخدمات والاعمار، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، ولجنة الاستثمار والتنمية، ولجنة التخطيط الاستيراتيجي والخدمة الاتحادية، ولجنة الصحة والبيئة".

وأضافت أن "المجلس صوت على أعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة التربية، وأعضاء لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، ولجنة النقل والاتصالات، ولجنة الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم النيابية، ولجنة الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب، ولجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعيه، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الاوقاف والعشائر".

ولفتت إلى أن المجلس صوت أيضا على "اعضاء لجنة حقوق الانسان، ولجنة المرأة والاسرة والطفولة، ولجنة الزراعة والمياه والاهوار، ولجنة الكهرباء، واعضاء لجنة النزاهة".

قبيل ذلك صوّت المجلس على إلغاء قرارات من الجلسات السابقة الخاصة بتوزيع النواب في اللجان النيابية الدائمة.

وعقد مجلس النواب، اليوم، جلسته الاعتيادية بحضور 223 نائباً.

للاطلاع على اللجان النيابية الدائمة واعضائها اضغط هنـــــــــــــــا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر اسماء اعضاء اللجان الدائمة في مجلس النواب العراقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر اسماء اعضاء اللجان الدائمة في مجلس النواب العراقي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).