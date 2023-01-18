رئيس اتحاد كأس الخليج: العراق نجح في تنظيم خليجي 25 بامتياز

2023/01/18 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر اتحاد كأس الخليج العربي اليوم الاربعاء، ان العراق نجح في تنظيم نسخة "مثالية" لبطولة خليجي 25، فيما أعطى تقييمًا لكل من الحضور الجماهيري والناحية التنظيمية، فيما أشار إلى أنه سيضمن تواجدًا غفيرًا للجماهير العراقية في البطولات المقبلة.

وأكد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، رئيس الاتحاد القطري لكرةِ القدم، حمد بن خليفة آل ثاني، أن العراق نجحَ في تنظيم بطولةٍ مميزةٍ لخليجي 25، والتي تختتم غداً الخميس بلقاء منتخبي العراق وعمان في ملعب البصرة الدوليّ.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاجتماع الذي عقدَ اليوم الأربعاء لاتحاد كأس الخليج، منح درجة 10 من 10 من حيث الحُضور الجماهيري و7 من 10 من الناحيةِ التنظيميّة، لبطولة كأس الخليج 25".

وكشف حمد بن خليفة آل ثاني النقابَ عن أن "الاتحاد الخليجي سيدعم العراقَ لاستضافة البطولاتِ مستقبلاً"، مبيناً: أن "الاتحاد الخليجي سيضمن تواجداً غفيرا للجماهير العراقيّة في بطولات الخليج المُقبلة".

وشكرَ حمد بن خليفة آل ثاني جميعَ اللجان التي ساهمت في تنظيم نسخةٍ مثاليةٍ في خليجي 25، مؤكدًا أن "الاتحاد العراقيّ بذل جهوداً رائعةً في استضافةِ البُطولةِ، ودعم الحكومتين المحلية والاتحاديّة كان واضحاً ومميزاً".

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