2023/01/18 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجيَّة: ضرورة إعادة افتتاح السفارة البلجيكيَّة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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