اتحاد كأس الخليج: البطولات المُقبلة ستشهد تواجداً غفيراً للجماهير العراقيّة

2023/01/18 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، رئيس الاتحاد القطري لكرةِ القدم، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن العراق نجحَ في تنظيم بطولةٍ مميزةٍ لخليجي 25.وقال آل ثاني، […]

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