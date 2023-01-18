2023/01/18 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار

العراقي، اليوم الاربعاء، مع اقفال

البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد

على 161400 دينار عراقي مقابل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فئة الـ100 دولار تتخطى الـ161 الف دينار في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فئة الـ100 دولار تتخطى الـ161 الف دينار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).