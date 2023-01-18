محافظ البصرة يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

2023/01/18 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني،

تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس،

وذلك لتسهيل انتقال الجماهير، وحضورهم

لحفل ختام بطولة كأس الخليج العربي

بنسختها الـ25 التي تستضيفها المحافظة.

وجاء في بيان صادر عن

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