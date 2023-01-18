تركي آل الشيخ يعلن الفائز بتذكرة

2023/01/18 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز رجل الأعمال السعودي، مشرف الغامدي، بمزاد شراء تذكرة "فوق الخيال" الذهبية لمشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما عرض التبرع بعشرة ملايين ريال سعودي (2.6 مليون دولار).

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