السوداني يكلف رئيساً جديداً لهيئة الاستثمار الوطنية

2023/01/18 | 18:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع اليوم الأربعاء، بتكليف رئيس جديد لهيئة الاستثمار الوطنية.وقال المصدر في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قام بتعيين مدير عام دائرة الإعمار والمشاريع في وزارة التعليم حيدر مكية رئيسا لهيأة الإستثمار الوطنية

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