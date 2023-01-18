آيفون 14 يرفع آبل إلى المرتبة الأولى

2023/01/18 | 18:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عانى بائعو الهواتف الذكية من بيئة اقتصادية صعبة طوال عام 2022،...

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