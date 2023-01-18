“السفاح” يتحدث عن مباراة العراق وعُمان: حفل اختتام الخليجي سيكون “مبسطا”

2023/01/18 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، يونس محمود، اليوم الأربعاء، أن يكون حفل اختتام خليجي 25 في البصرة “مبسطا”.

وقال محمود، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نتمنى أن يكون المنتخب عند حسن ظن الجماهير، وهو جاهز لخطف اللقب”.وأكمل: “لم أعد اللاعبين بالسيارات، هناك من وعدهم، انا فقط أوصلت لهم بأن هناك الكثير من الهدايا لكم، وقلت لهم أن الجائزة الأكبر هي محبة الجمهور”.

وبشأن حفل الافتتاح، قال محمود: “لا أعتقد أن حفل الاختتام سيكون أكبر من الافتتاح، دائما ما يكون حفل الاختتام شيئا مبسطا”.

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