2023/01/18 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مسؤول حكومي، الاربعاء، استمرار تدفق سيول الحدود شرق ديالى لليوم الرابع على التوالي.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة ( 90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “السيول المتدفقة من الشريط الحدودي العراقي- الايراني صوب الاجزاء الشرقية من ناحية مندلي وبقية قراها مستمر لليوم الرابع على التوالي مع انحسار في قوة الموجات بنسبة 70%”.

وأضاف أكرم، ان “السيول تتدفق في 7 وديان حدودية حاليا ابرزها ترلساق والنفط وطهلوه”، مبينا أن “السيول هي الاكبر منذ عامين وفق الاحصائيات المتاحة لدينا لكنها لم تشكل اي خطورة على المناطق والقرى التي مرت بها”.

واشار الى ان “السيول لم تقطع اي طرق زراعية في مساراتها لان الوديان كانت قادرة على استيعابها رغم قوة الموجة في الساعات الاولى”.

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