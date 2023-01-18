2023/01/18 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني، ذي يزن بن هيثم آل سعيد ، اليوم الاربعاء، بتسيير 4 طائرات لنقل الجماهير العمانية إلى محافظة البصرة لمؤازرة المنتخب العُماني.وذكرت وكالة الانباء العمانية ان” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسيير 4 طائرات لنقل الجماهير العمانية للبصرة لمؤازرة منتخبها المركز الخبري الوطني.

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