2023/01/18 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل عنصرين من داعش بكمين بوادي حوران في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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