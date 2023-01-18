2023/01/18 | 18:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء 01/18/2023، إلى...

ظهرت المقالة العراق يدعو لإعادة فتح السفارة البلجيكية في بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدعو لإعادة فتح السفارة البلجيكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدعو لإعادة فتح السفارة البلجيكية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).