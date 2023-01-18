مكافحة الإرهاب: مقتل إرهابيين اثنين من داعش في الأنبار

2023/01/18 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، مقتل إرهابيين اثنين ينتميان لتنظيم داعش في محافظة الأنبار.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة نفذ أبطالُ جهاز مكافحة الارهاب عملية نوعية بنصب كمين محكم في وادي حوران، بمحافظة الانبار وتم قتل عنصرين من تنظيم داعش الارهابي".

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