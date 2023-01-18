القيادة الوسطى الأمريكية: نسعى لاستنساخ تجربة بغداد بشأن مخيم الهول

2023/01/18 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أشادت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي اليوم الأربعاء، بتحركات السلطات العراقية لنقل وإعادة تاهيل المواطنين العراقيين المقيمين في مخيم الهول السوري الذي يضم عوائل وافراد متهمين بالارتباط بتنظيم داعش.

وقالت القيادة الوسطى للقوات الامريكية عبر بيان رسمي ترجمته (بغداد اليوم)، ان "الحكومة العراقية وفي الرابع عشر من يناير الحالي، قامت بنقل نحو 580 فردا من العراقيين المقيمين في المخيم شمالي سوريا، الى العراق، حيث اودعتهم بمركز للتاهيل بهدف إعادة توطينهم ودمجهم بالمجتمع العراقي من جديد".

الافراد يمثلون الوجبة الأولى من بين 25 الف عراقي ما يزالون مقيمين في المخيم الذي يعد "خطرا" على امن المنطقة بحسب تقارير أمريكية سابقة دعت خلالها حكومات الدول التي لها مواطنين في المخيم لسحبهم بأسرع وقت ممكن، واعادتهم دمجهم بالمجتمع.

وأشاد قائد القيادة الامريكية الوسطى الجنرال مايكل ايريك كوريلا، عبر البيان بالحكومة العراقية وخطواتها التي وصفها بــ "البناءة والشجاعة"، مضيفا: "سنحاول مع شركائنا قوات سوريا الديمقراطية ان نحذو حذو الحكومة العراقية ونحصل على فرص مثل التي قدمتها لتقليل عدد سكان مخيم الحول، ومن ثم تقليل فرص استغلال تنظيم داعش الإرهابي لظروفه".

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