بعد 72 يومًا على استقالة النجار.. السوداني يعيّن رئيسًا جديدًا لهيئة الاستثمار

2023/01/18 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع اليوم الاربعاء، بتعيين مدير عام الاعمار والمشاريع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيسًا لهيئة الاستثمار الوطنية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عيّن مدير عام دائرة الإعمار والمشاريع في وزارة التعليم حيدر مكية رئيسا لهيئة الإستثمار الوطنية".

وفي تشرين الثاني الماضي، وافق السوداني على استقالة الرئيس السابق لهيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، وتكليف نائبها سالار محمد أمين بإدارة الهيئة بشكل مؤقت، حيث جاءت الاستقالة عقب جدل حول شبهات فساد تتعلق بالنجار.

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