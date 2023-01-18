رئيس الجمهورية: أهمية تعزيز العلاقات مع البنك الأوروبي بشأن تنويع الاقتصاد

2023/01/18 | 18:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في مبنى المنتدى الاقتصادي العالمي، الأربعاء، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو.

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب بيان لمكتبه، "أهمية تعزيز العلاقات مع البنك الأوروبي خاصة فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد وتعزيز استقراره، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تركز على تسهيل تنفيذ الأعمال وتوفير بيئة جاذبة لتحقيق استثمار فعال".

وأضاف، أن ""العراق يمتلك الإرادة، ولديه الإمكانيات والطاقات الداعمة لتنمية وطنية شاملة"، مُشيراً إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد أن النهوض بالتنمية المحلية المستدامة يتم من خلال بناء شراكات إقليمية دولية استراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص في العراق".

ودعا رئيس الجمهورية إلى "تعاون دولي للحفاظ على حركة تجارة الغذاء العالمية ومنع حدوث اختلال في سلسلة إمداداته وبما يعزز الأمن الغذائي العالمي".

بدورها، أعربت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن "اعتزاز البنك بالعلاقات الوطيدة مع العراق"، مُشيدةً "بنجاح الجهود العراقية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي"، ومؤكدة "حرص البنك الأوروبي على تطوير التعاون المشترك على مختلف الصعد".

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