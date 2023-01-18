السفير الفرنسي: زيادة المنح والزمالات الدراسية للطلبة العراقيين بالجامعات الفرنسية

2023/01/18 | 18:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الأربعاء، إلى افتتاح فروع للجامعات الفرنسية العريقة في العراق، وتحديث مسارات التوأمة العلمية والبرامج الأكاديمية.

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام في وزارة التعليم العالي في بيان، أن وزير التعليم نعيم العبودي، استقبل سفير فرنسا لدى العراق، إريك شوفالييه والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا أفق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتنمية بيئة التنسيق الأكاديمي، بين المؤسسات الجامعية وتعزيز التبادل العلمي والثقافي، بما ينسجم والعلاقات الثقافية الإيجابية مع الدول الصديقة، التي تسعى إلى تطوير الاتفاقات العلمية، في مجال البحث العلمي والتوأمة والزمالات والمنح الدراسية".

وتابع البيان، أن "العبودي أشار إلى أن الوزارة وجامعاتها، حريصة على الشراكات المنتجة مع المؤسسات التعليمية الرصينة، في العالم وتنظيم سياقات التفاهم والتعاون المشترك، داعياً إلى افتتاح فروع للجامعات الفرنسية في العراق".

ولفت إلى أن "الأنظمة التعليمية في الجامعات العراقية تشهد تحولا مهما باتجاه مسار بولونيا المعتمد في المنطقة الأوروبية".

من جهته، أشار السفير الفرنسي، إريك شوفالييه، إلى "زيادة المنح والزمالات الدراسية الممنوحة للطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية للحصول على شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات".

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