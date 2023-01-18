الجهد الخدمي: تضمين خطة بكلفة 600 مليار بموازنة 2023 تشمل جميع المحافظات

2023/01/18 | 18:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، الأربعاء، تضمين خطة بكلفة 600 مليار دينار في موازنة 2023، تشمل جميع المحافظات، فيما كشف عن مشاريع تطويرية للطرق الخارجية ذات المسار الواحد للعاصمة بغداد.

وقال رئيس الفريق جابر الحساني، إن "الجهد الخدمي قدَّم خطةً خدميةً تشمل جميع المحافظات العراقية"، مبيناً أن "الخطة بكلفة 600 مليار دينار وتم تضمينها بالموازنة".

وبخصوص مشاريع الطرق الخارجية، أكد الحساني، أن "هناك مشاريعَ لكل الطرق الخارجية ذات المسار الواحد ومنها طريق بغداد - كركوك"، مبيناً أن "الطريق سيتضمن 4 مقاطع".

وأضاف أن "جميع الطرق ذات المسار الواحد مشمولة بأعمال التأهيل والتطوير والتوسيع لتكون ذات مسارين".

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