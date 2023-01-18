2023/01/18 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً للجنة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع أمني يناقش خطط المؤسسات الحكومية لمكافحة التطرف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع أمني يناقش خطط المؤسسات الحكومية لمكافحة التطرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).