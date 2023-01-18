كمين يسفر عن مقتل داعشيين في الانبار

2023/01/18 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاربعاء، عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش الارهابي في الانبار.

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