كاتب وصحفي خليجي يهدي العراق أبياتاً من الشعر: انتم لنا فخراً

2023/01/18 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرةأهدى كاتب وصحفي خليجي العراق أبياتاً من الشعر، قائلا "انتم لنا فخراً"

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