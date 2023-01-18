البرلمان يعلن أسماء أعضاء اللجان المصوت عليهم اليوم

2023/01/18 | 19:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذين صوت عليهم اليوم.

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