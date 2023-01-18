2023/01/18 | 19:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p40XkwrMXk8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | بين السيادة وتقدم... تفرد بالقرارات يصنع الانشقاقات ويمهد للإقالات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | بين السيادة وتقدم... تفرد بالقرارات يصنع الانشقاقات ويمهد للإقالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).