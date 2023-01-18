2023/01/18 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kkq9e2U31VU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاوي يحذر من ثورة شعبية في العراق لا تبقي ولا تذر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علاوي يحذر من ثورة شعبية في العراق لا تبقي ولا تذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).