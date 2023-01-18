2023/01/18 | 19:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 72FdANeRDIA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجمع حوراء بغداد السكني.. المواصفات الفنية والعروض المتاحة | دينار مع قيس المرشد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجمع حوراء بغداد السكني.. المواصفات الفنية والعروض المتاحة | دينار مع قيس المرشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).