شاهد.. ما سبب تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني؟ وكيف يبدو محيط الحادث؟

2023/01/18 | 19:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت مروحية بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في مدينة بروفاري الأوكرانية شرقي كييف، بحسب أوليكسي كوليبا، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف.حيث لقي 17 شخصًا مصرعهم، من بينهم وزير الداخلية الأوكراني ونائبه ومسؤول آخر، بعد تحطم المروحية.وأيضًا من بين القتلى أطفال وأهالي كانوا يجلبون أطفالهم إلى المدرسة، وكان بعضهم مشتعلًا، لأن وقود المروحية أدى إلى حريق هائل.

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