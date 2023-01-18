2023/01/18 | 19:51 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند بزيارة مفاجئة لأوكرانيا وأعلنت يوم الأربعاء عن تقديم مزيد من الدعم العسكري لمساعدة كييف في الرد على الغزو الروسي.وقالت أناند إن أوتاوا ستتبرع بـ 200 مركبة مصفحة كندية الصنع بقيمة 90 مليون دولار.يتم شراء المركبات من شركة Roshel، وهي شركة مقرها في ميسيسوجا، أونت.وقال بيان حكومي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الدفاع الكندية في زيارة مفاجئة لأوكرانيا، وهذه تفاصيلها شبكة القيقب الدولية.

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