وزير الداخلية يعلن إجراء تعديلات على خطة الحفل الختامي لخليجي 25

2023/01/18 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، إجراء تعديلات على خطة الحفل الختامي لخليجي 25، فيما أشار إلى تعزيز أمن الملاعب وحفظ القانون بقوات إضافية.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في البصرة “زرنا محافظة البصرة للاطلاع على آخر الاستعدادات التي أجرتها قيادة عمليات البصرة في موضوع حماية وتأمين المباراة النهائية وحفل اختتام خليجي 25″، مبينا “أننا اطلعنا على الخطط التي أعدت، وسنلتقي برئيس الاتحاد عدنان درجال بشأن موضوع التذاكر”.وأضاف، أن “الاستعدادات جيدة وكل الإجراءات مهيأة لمواجهة الحشود البشرية التي ستصل إلى المحافظة”، مشيرا إلى أنه “تم إجراء تعديلات على الخطة وتعزيزها من أمن الملاعب وحفظ القانون”.ودعا الشمري “المواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات دخول إلى عدم التوجه للملعب وإشغال القوات الأمنية والتجمهر أمام البوابات”، مشددا على ضرورة “التعاون مع القوات الأمنية والاستماع إلى إرشاداتها”.

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