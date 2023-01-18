اقتصادي: التحول للدفع الالكتروني في صرف الأموال لن يحل ازمة الدولار

2023/01/18 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، ان التحول للدفع الالكتروني في صرف الأموال والتعاملات المالية لن يحل ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار، لافتا الى أهمية التحرك السريع من الحكومة لتخفيض سعر الصرف الذي يشهد ارتفاعا مستمراً.

وقال الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مشروع التحول نحو البطاقات الالكترونية في صرف الأموال (لايشفي الغليل) حيث ان مشكلة العراق المالية تكمن في الاستيرادات عن طريق الحوالات السوداء”.

وأضاف ان “خطوة التعامل بالبطاقات الالكترونية كان يجب ان تطبق منذ سنوات بدلا من الدفع النقدي، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود ثقافة التعامل بهذه البطاقات وفي حال اريد لها ان تطبق فأنها تحتاج الى المزيد من الوقت”.

وبين الكناني ان “وضع العراق حاليا بحاجة الى معالجات سريعة لغرض إيقاف ارتفاع سعر صرف الدولار من خلال إيجاد معالجات آنية من قبل الحكومة قبل ان تتفاقم المشكلة ويستمر الارتفاع، وبالمحصلة فأن الحكومة يجب ان تتوجه لمعالجة الارتفاع قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتحول للدفع الالكتروني”.

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