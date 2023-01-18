2023/01/18 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، إجراء تعديلات على خطة الحفل الختامي لخليجي 25.وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في البصرة تابعه/ المركز الخبري الوطني/: “زرنا محافظة البصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمري: الاستعدادات جيدة وكل الإجراءات مهيأة لمواجهة الحشود البشرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري: الاستعدادات جيدة وكل الإجراءات مهيأة لمواجهة الحشود البشرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري: الاستعدادات جيدة وكل الإجراءات مهيأة لمواجهة الحشود البشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).