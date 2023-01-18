2023/01/18 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو ،اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتلقى أي عرض رسمي من نادي الهلال السعودي للضم اللاعب من باريس سان جيرمان.وقال رومانو في تقريرِِ له، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي يعتزم البقاء في باريس سان جيرمان ولا صحة لعروض الهلال السعودي المركز الخبري الوطني.

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