2023/01/18 | 19:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن مجلس النواب، الأربعاء 01/18/2023، أسماء أعضاء اللجان النيابية الذين صوت...

ظهرت المقالة مجلس النواب يعلن أسماء أعضاء اللجان النيابية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يعلن أسماء أعضاء اللجان النيابية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يعلن أسماء أعضاء اللجان النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).