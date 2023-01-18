2023/01/18 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اعلنت قوات حرس الحدود، اليوم الاربعاء، القبض على ستة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود لتهريب أدوية طبية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتهريب أدوية طبية.. القبض على 6 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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