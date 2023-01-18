وزير الإعمار: سنعمل على تنفيذ 15 مدينة سكنية بعموم المحافظات

2023/01/18 | 20:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، الأربعاء، العمل على إكمال إجراءات تنفيذ 15 مدينة سكنية جديدة مصادق عليها في مختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "ريكاني عقد، اجتماعاً موسعاً لمناقشة إجراءات تنفيذ المدن السكنية الجديدة المُصادق على تصاميمها، بحضور أمين عام شؤون المحافظات والمحافظين والمدراء العامين ومديري الدوائر الخدمية للجهات المعنية".

وقال الوزير أثناء الاجتماع، بحسب البيان، إن "الوزارة وضمن البرنامج الحكومي ستعمل على إكمال إجراءات تنفيذ (15) مدينة سكنية جديدة مصادق عليها في مختلف المحافظات، من خلال حسم الاستملاكات واستحداث دوائر بلدية جديدة لكل مدينة".

وأضاف، أن "الإجراءات تتضمن تهيئة الطرق الرابطة لهذا المدن وأيضا الطرق الحلقية حولها، ومن ثم البدء بإجراءات الفرز و توزيع ما يتم تخصيصه على المواطنين، مشيراً الى ان هذه المدن ستساهم بشكل فاعل في حل أزمة السكن".

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