فايزر تعتزم بيع نحو 500 دواء ولقاح بسعر التكلفة للدول الأكثر فقراً

2023/01/18 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مجموعة “فايزر” الأميركية العملاقة للأدوية، أنها ستبيع نحو 500 من لقاحاتها وأدويتها بأسعار تكلفتها للدول الأكثر فقرًا، في توسيع لالتزام سابق لها يهدف إلى تخفيف التفاوتات العالمية في مجال الصحة.

وأعلنت المجموعة في مايو 2022، في إطار مبادرة تم الإعلان عنها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنها ستزوّد 45 دولة فقيرة (أي ما يعادل 1.2 مليار شخص) بـ 23 من لقاحاتها وأدويتها الحاصلة على براءة اختراع والمتوفرة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة في بيان “ستوسّع فايزر حاليًا عرضها في إطار الاتفاق ليشمل منتجات خارج براءات الاختراع، ما يرفع إجمالي المنتجات المعروضة من 23 إلى نحو 500”.

وتشمل الأدوية واللقاحات المعنية منتجات “تعالج أو تجنّب العديد من التهديدات الكبرى للأمراض المعدية وغير المعدية التي تواجه البلدان منخفضة الدخل حاليًا”، مثل المضادات الحيوية أو العلاج الكيميائي.

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