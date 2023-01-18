أمانة مجلس الوزراء تعلن قرب إطلاق منصات إلكترونية خاصة للمرور

2023/01/18 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنشاء منصات إلكترونية خاصة للمرور، فيما أشارت إلى قرب إطلاقها قريباً.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن “اجتماعاً عقد مع الجهات المعنية بين مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومديرية المرور العامة من أجل العمل على إنشاء منصة خاصة داخل بوابة أور الإلكترونية”، مبينا، أن “المنصة ستتضمن إصدار إجازات دولية وسحب الاستمارات”.وأضاف “هناك بعض العمل المشترك ما بين مديرية المرور العامة ووزارة النفط بشأن الاستمارات الخاصة بالمشتقات النفطية”، مشيرا إلى أن “دائرة مركز البيانات الوطني تعمل على إنشاء المنصات لغرض إطلاقها قريباً”.

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