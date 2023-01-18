تصريح للديمقراطي الكردستاني بشأن حصة الإقليم بموازنة 2023

2023/01/18 | 20:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التفاهمات مستمرة بشأن حصة الإقليم في الموازنة.

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