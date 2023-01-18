أزمة الدولار في العراق أزمة أم تأزيم؟

2023/01/18 | 21:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: ضياء المحسن منذ ما يقرب من شهرين والسوق العراقية تشهد أزمة...

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