خبراء قانون: الدستور يسمح بإنفصال السليمانية عن الاقليم

2023/01/18 | 21:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني، علي التميمي، ان الدستور العراقي لم يتحدث صراحة...

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