2023/01/18 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن استلام بناية المدرسة العراقية في روسيا وذلك بعد إستكمالها الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بين العراق وروسيا.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يستعيد صرح تربوي في روسيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستعيد صرح تربوي في روسيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستعيد صرح تربوي في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).