توب 5: قمة

2023/01/18 | 21:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استضافة الإمارات "قمة أخوية" سداسية، وحكم إسرائيلي يهدد حكومة نتنياهو، وفصل برلماني أردني بسبب رسالة إلى محمد بن سلمان، ومشاهد اعتقال الشرطة الألمانية الناشطة المناخية غريتا تونبرغ، وصولا إلى هبوط حاد بأسعار السيارات المستعملة بأمريكا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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