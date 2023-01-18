رغم التهديد بانهيار الحكومة.. المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب

2023/01/18 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأربعاء، إلغاء تعيين رئيس حزب "شاس" المتشدد، أرييه درعي، وزيرا، بسبب إدانته بمخالفات جنائية العام الماضي، ما قد يمهد لانهيار الحكومة.

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