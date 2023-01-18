شاهد بالفيديو.. ايران تتحرك نحو العراق وزيارة قاآني على وقع تحرك أمريكي مع بغداد | تقرير

2023/01/18 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S3tImcORPUY

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