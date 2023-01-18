الصحة تعلن توزيع أدوية لفئات من المرضى

2023/01/18 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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الصحة : اطلاق صرف وتوزيع أدوية الهيموفيليا لمرضى نزف الدم الوراثي وأدوية الامراض المناعية وسيتم توزيعها إلى المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات وحسب الاحتياج

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