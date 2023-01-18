نائب يتوقع أن تكون حصة كردستان في الموازنة أكثر من 14 بالمئة

2023/01/18 | 21:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، الأربعاء، أن التفاهمات مستمرة بشأن حصة الإقليم في الموازنة، كاشفا عن الاتفاق على منح حصة "عادلة ومنصفة" للإقليم، فيما توقع أن تكون الحصة أكثر من 14 بالمئة.

وقال سليمان، إن "التفاهمات مستمرة بشأن حصة الإقليم في الموازنة"، مشيرا الى أنه "منذ التوقيع على اتفاقية إدارة الدولة تم الاتفاق على منح حصة عادلة منصفة للإقليم خلال العام الحالي".

وأشار، إلى أن "هناك استحقاقات لم تمنح للإقليم خاصة الموازنة، فضلا عن مسألة تواجد النازحين في الإقليم لأكثر من 8 سنوات والمناطق المتنازع عليها، الى جانب استحقاقات البيشمركة والموظفين التي لم تحسم حتى الآن".

وأردف، "نتطلع ان يتم منح الإقليم موازنة عادلة خاصة وان هناك تفاهما كبيرا وأمورا إيجابية بهذا الصدد"، معربا بأن "تكون حصة الإقليم أكثر من 14 بالمئة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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