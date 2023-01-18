الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس

2023/01/18 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، لـ(بغداد اليوم) ، إنه "لا يوجد أي تعطيل للدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بسبب نهائي خليجي 25، وحتى اللحظة لا يوجد أي توجيه بهذا الخصوص".

وأضاف مجيد، انه "في حال صدور أي توجيه او قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، فسيتم اعلان ذلك بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية للامانة العامة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، 19 ديسمبر الجاري، بسبب نهائي خليجي 25.

وكانت محافظة البصرة قد عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بسبب نهائي خليجي 25 الذي سيجري بين المنتخب الوطني ونظيره العماني على ملعب جذع النخلة في البصرة.

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