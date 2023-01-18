السوداني يعيّن مستشاراً جديداً له

2023/01/18 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عيّن عارف الساعدي مستشاراً له للشؤون الثقافية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر لم تسمه، قوله إن "رئيس مجلس الوزراء أصدر أمراً بتعيين عارف الساعدي مستشاراً له للشؤون الثقافية".

وأضاف أن "الساعدي سيشرف على الاداء الثقافي".

والساعدي شاعر وناقد عراقي، ويشغل منصب مدير عام دار الشؤون الثقافية العامة، في وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

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